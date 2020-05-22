《小傳日記》恐慌大過天，魚缸跌到癲；二萬三失守，資金要出走？

《小傳日記》期待已久神州兩會終於開波，「孖屐」都準備好一有撐經濟政策出台就一飛沖

天，點知係就係有新政策，不過就搞到魚缸大地震。人大突然話要為香江訂立國家安全法，並將

會５月２８日（下周四）表決，花旗國侵侵就講到明話會作強烈回應，「孖屐」擔心會引發政治

震盪，推測最差情況係取消香江嘅獨立關稅區地位。

消息自然引起「孖屐」恐慌，魚缸今早低開５２３點，報２３７５６點，一舉失守多條主要

平均線。之後仲愈跌愈多，一路踩住地板插落去，半日已經跌１１００點。午後本地地產佬繼續

插水，拖累個市連兩萬三都守唔住，最多跌過１４００點，低見２２８７８點。最終，魚缸收報

２２９３０，下跌１３４９點，幅度近６巴仙係２０１５年７月以來最大單日跌幅。主板成交

１８０５﹒４６億銀急增四成半，反映缸友要錢唔要貨心態。國企指數報９４２６，下跌４２３

點或跌逾４巴仙。

Ａ場今日都唔好過，今年兩會無設定ＧＤＰ目標，加上中美關係又再次緊張，滬深股市午後

同樣愈跌愈深，上證綜指報２８１３，跌５４點或跌近２巴仙；深證成指報１０６０４，下跌

２４０點或跌逾２巴仙。兩市成交５９２７億銀，較上日減少逾半成。

藍戰士今日全軍覆沒，股王都撐唔住，ＱＱ（００７００）插低近半成，報４１２﹒４銀；

大象（００００５）撻低近７巴仙，報３５﹒８５銀，盤中一度低見３５﹒４５銀近四年新低同

ＡＩＡ（０１２９９）仲傷，跪低逾９巴仙報６４銀；生發發（００３８８）唔見逾４巴仙，報

２５９銀；神州移動（００９４１）跌近３巴仙，報５６﹒１５銀；建行（００９３９）瀉４巴

仙，報６﹒０２銀。



＊地產佬最傷領展價遭殃，零售有沽壓莎莎向下插＊



憂慮社會事件升溫，今日本地地產股及收租股亦係重災區，十大跌幅藍戰士有超過一半都係

磚頭佬，最多跌一成，都咪話唔大鑊。信置（０００８３）直插逾一成，報８﹒９７銀，成為表

現藍戰士最差；長實（０１１１３）插低逾８巴仙，報４２﹒６銀；新地（０００１６）挫近８

巴仙，報９０﹒７５銀；新世界（０００１７）跣低近一成，報８﹒０１銀。收租股方面，太古

地產（０１９７２）插逾一成，報１８﹒１８銀；九龍倉置業（０１９９７）唔見逾９巴仙，報

２８﹒６銀；領展（００８２３）瀉逾一成，報６０﹒９５銀，創２００８年以來最大跌幅。

本來係肺炎疫情下，經濟已差到一個點，不過原來沒有最差只有更差。「孖屐」擔心「港版

國安法」令香江失去其獨特性，外資或會考慮撤離，本港經濟將會進一步轉差，本地零售及餐飲

股同樣面對嚴重沽壓，太興（０６８１１）挫近７巴仙，報１﹒２８銀；翠華控股

（０１３１４）跌逾４巴仙，報０﹒３２銀；周大福（０１９２９）同莎莎（００１７８）雙雙

唔見近７巴仙，分別報５﹒７８銀及１﹒２１銀；六福（００５９０）跌超過半成，報

１４﹒１４銀。



＊準備派季績阿里好失色，侵侵出警告出口股回吐＊



連日表現強勢新經濟股今日都有回吐，小米（０１８１０）公布以總代價約１﹒０３億美金

增持智能硬件、手機配件商ＺＩＭＩ股權，不過仍然撻低近７巴仙報１１﹒８６銀。花旗國參議

院通過一項法案，有可能令當地上市的神州公司退市，收市後公布季績阿里巴巴（０９９８８）

失守２００蚊，跌近４巴仙，報１９８﹒２銀；美團點評（０３６９０）跌低超７巴仙，報

１１８﹒５銀。

花旗國侵侵警告，如果喺香江實施國安法，美國將作強烈回應，出口股即時嚇到腳仔軟，創

科實業（００６６９）跌逾２巴仙，報６５﹒４５銀；申洲國際（０２３１３）跌低近４巴仙，

報８６﹒５銀；敏實集團（００４２５）插水７巴仙，報２０銀；耐世特（０１３１６）挫逾３

巴仙，報４﹒４７銀。



＊發公告澄清康希諾回升，人仔半年低內房認低威＊



今日大跌市，居然仲有個股有得升，講緊嘅就係康希諾生物（０６１８５），佢噚晚發公告

，強調公司營運正常，今日竟然逆市反彈近４巴仙，報２２２銀。不過其他生科股就慘啦，歌禮

製藥（０１６７２）插逾一成，報３﹒０５銀；康寧傑瑞製藥（０９９６６）撻低一成二，報

１８﹒７８銀；諾誠健華（０９９６９）挫６巴仙，報１３﹒９６銀；今日新上市嘅開拓藥業

（０９９３９）非常叻仔，逆市收２１﹒５銀，比招股價２０﹒１５銀高近７巴仙，唔計手續費

１手５００股仲可以賺６７５銀。

人仔今朝貶穿７﹒１３兌一美金，重資產類嘅內房股自然都受壓，融創（０１９１８）挫近

７巴仙，報３１﹒０５銀；中海外（００６８８）挫近半成，報２３﹒６５銀；潤地

（０１１０９）滑近６巴仙，報２８﹒７５銀；萬科（０２２０２）跌逾３巴仙，報２４﹒２５

銀；「四條三」恆大（０３３３３）插逾６巴仙，報１５﹒３銀。請請！



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