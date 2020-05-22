地產及銀行股遭力沽，港股收２２９３０瀉１３４９點，成交千八億

《經濟通通訊社２２日專訊》中央政府推出「港版國安法」，人大會議料在２８日閉幕日表

決；同時，美國總統特朗普表明，如果中國在香港實施國安法，美國將作強烈回應，令中美關係

再起暗湧。另外，港匯轉弱，接近７﹒７５６港元兌１美元，是逾兩周以來最弱，加上港元拆息

就全面上升，反映市場恐慌情緒大增。港股開報２３７５６點跌５２３點，惟已是全日最高位，

失守十天線（２４１８９點）、廿天線（２４１３５點）及五十天（２３８４６點）。恆指成分

股全數下跌，當中處於事件風眼的本地地產及銀行股沽壓最大。

午後港股愈瀉愈急，重磅股持續受壓，美股期貨跌幅擴大，加上亞洲主要股市普遍收低，拖

累港股最多曾瀉１４０２點見２２８７８點。最終港股收報２２９３０點，急跌１３４９點，跌

幅５﹒５６％為２０１５年７月以來最大；主板成交１８０５﹒４６億元急增４５﹒２％。國企

指數報９４２６點，跌４２３點或跌４﹒３０％。

Ａ股同樣下挫，上證綜合指數收報２８１３點，跌５４點或跌１﹒８９％。深證成份指數收

報１０６０４點，跌２４０點或跌２﹒２２％。兩市總成交５９２７﹒２０億元人民幣。

５０隻恆指成分股全跌。重磅股方面，騰訊控股（００７００）跌４﹒８５％，報４１２﹒

４元；友邦保險（０１２９９）跌９﹒４１％，報６４元；建設銀行（００９３９）跌３﹒９９

％，報６﹒０２元；中國移動（００９４１）跌２﹒６９％，報５６﹒１５元；香港交易所（０

０３８８）跌４﹒４３％，報２５９元。



＊地產及收租股大瀉，領展、新世界及信置齊挫一成＊



中央推「香港版國安法」，引來多方關注。根據草案內容，由於基本法２３條一直沒有完成

立法，中央提出採取「決定＋立法」的方式，分兩步推進。消息令本地地產及收租股大瀉，信和

置業（０００８３）挫１０﹒３％，報８﹒９７元為最差表現藍籌；領展（００８２３）瀉１０

﹒１７％，報６０﹒９５元；新鴻基地產（０００１６）跌７﹒７７％，報９０﹒７５元；新世

界發展（０００１７）跌９﹒８％，報８﹒０１元；九龍倉置業（０１９９７）跌９﹒３５％，

報２８﹒６元。

受「香港版國安法」影響，本地銀行同樣捱沽，匯豐控股（００００５）跌６﹒８８％，報

３５﹒８５元創４年低；渣打集團（０２８８８）跌６﹒８％，報３５﹒６５元；東亞銀行

（０００２３）跌４﹒７６％，報１５﹒２元；中銀香港（０２３８８）跌７﹒８％，報

２２﹒４５元；恆生銀行（０００１１）跌７﹒０５％，報１２４元。



＊特朗普指將強烈回應國安法，申洲跌４％＊



美國總統特朗普警告，如果中國在香港實施國安法，美國將作強烈回應，出口股應聲大挫。

創科實業（００６６９）跌２﹒２４％，報６５﹒４５元已是最佳表現藍籌；申洲國際（０２３

１３）跌３﹒７３％，報８６﹒５元；敏華控股（０１９９９）跌１﹒７２％，報５﹒７元；萬

洲國際（００２８８）跌３﹒７６％，報６﹒４元；新秀麗（０１９１０）跌２﹒８６％，報６

﹒１２元。

市場預期於「兩會」期間炒起的５Ｇ概念股同告失守，中通服（００５５２）跌６﹒６３％

，報５﹒２１元；京信通信（０２３４２）跌５﹒１５％，報３﹒１３元；中興通訊（００７６

３）跌５﹒３７％，報２１﹒１５元；中國鐵塔（００７８８）跌６﹒２１％，報１﹒５１元；

長飛光纖光纜（０６８６９）跌５﹒３１％，報１３﹒５６元。



＊新經濟股隨市回吐，美團挫７％＊



近期累積較大升幅的新經濟股隨市大跌。美團點評（０３６９０）跌７﹒１３％，報１１８

﹒５元；今公布業績的阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒８８％，報１９８﹒２元；平安好醫生（

０１８３３）跌４﹒３８％，報１００﹒５元；眾安在線（０６０６０）跌４﹒２％，報２７﹒

３５元；小米集團（０１８１０）跌６﹒６１％，報１１﹒８６元。

內險股亦是沽售重災區，中國人壽（０２６２８）挫６﹒７６％，報１４﹒０６元；新華保

險（０１３３６）跌６﹒３７％，報２４﹒２５元；中國平安（０２３１８）跌３﹒３７％，報

７５﹒９元；中國太保（０２６０１）跌５﹒６８％，報２０﹒７５元。（ｋｓ）

