【國安立法】中聯辦：補國家安全漏洞，保「一國兩制」前途

《經濟通通訊社２２日專訊》全國人大審議「港版國安法」，中聯辦發言人表示，這是堵塞

香港國家安全法律漏洞的必要之舉，是確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策，充分體現了中央

政府維護國家安全的堅強意志和堅定決心，充分體現了對香港整體利益和香港同胞根本福祉的堅

決維護和最大關愛。

發言人表示，自非法「佔中」和「修例風波」以來，香港反對派及本土激進分離勢力勾連外

部勢力屢屢突破底線，讓「一國兩制」實踐面臨嚴峻挑戰，令國家安全受到嚴重威脅。

發言人指出，對於香港特別行政區來說，維護國家安全是「一國兩制」的應有之義，是「必

答題」而不是「選擇題」。根據基本法第二十三條，香港特別行政區對維護國家安全負有無可爭

議的憲制責任。回歸近２３年來，特區政府為此不斷作出努力，但在反對派百般阻撓下，有關立

法至今無法完成，使香港成為世所罕見的在國家安全上「不設防」地區。以國家立法的方式堵住

香港國家安全的風險漏洞，建立健全相關法律和執行機制，是維護「一國兩制」制度安全的迫切

需要，也是完善同憲法與基本法實施相關的制度和機制的必然要求。

發言人指出，有關香港國家安全立法針對的是分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動及外

國和境外勢力干預等危害國家安全的行為，針對的是極少數涉嫌危害國家安全犯罪的人，廣大市

民依法享有的言論、新聞、出版、集會等自由不受干預，日常生活不會受到影響，財產安全繼續

得到切實保障。可以想見，反對派及本土激進分離勢力出於反中亂港的居心，勢必會大肆造謠抹

黑、以危言聳聽的慣用伎倆制造恐懼。廣大市民一定要認清他們的本質，要看到中央維護「一國

兩制」的決心和信心，要相信國家安全得到保障，香港才能發展得更好。（ｃｔ）

