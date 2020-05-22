【國安立法】港澳辦：香港維護國家安全存缺失，人大立法天經地義

《經濟通通訊社２２日專訊》全國人大審議「港版國安法」，國務院港澳事務辦公室發言人

對此表示，香港回歸近２３年來，香港基本法第２３條立法一直沒有完成，而且被嚴重污名化、

妖魔化，加上香港原有相關法律長期「休眠」，香港特別行政區政府在維護國家安全方面的機構

設置、力量配備、權力配置方面存在諸多缺失，導致香港特別行政區在維護國家安全方面實際處

於世所罕見的「不設防」狀態。

近年來香港在維護國家安全方面面臨的形勢日趨嚴峻。特別是去年「修例風波」發生以來，

「港獨」組織和激進分離勢力在外國和「台獨」勢力支持下，公然叫囂「香港獨立」等口號，煽

動無底線的「攬炒」，實施觸目驚心甚至具有恐怖主義性質的暴力犯罪，乞求並勾連外國和「台

獨」勢力赤裸裸地干預香港事務。這些違法行徑嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家

主權、統一和領土完整。事實表明，國家安全漏洞大開，全社會都會付出慘痛代價。



＊香港特別行政區無法自行完成維護國家安全有關立法＊



該發言人指出，國家安全立法屬於國家立法權，中央政府通過基本法第２３條授予香港特別

行政區維護國家安全的部分立法權，並不改變國家安全立法屬於中央事權的屬性，也並不因此喪

失在維護國家安全方面應有的責任和權力。在香港特別行政區維護國家安全面臨嚴峻局勢且無法

自行完成維護國家安全有關立法的情況下，全國人民代表大會作為國家最高權力機關，根據憲法

賦予的權力作出有關決定，就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制問題

作出原則性規定，並授權全國人民代表大會常務委員會制定相關法律，是必然選擇，理所當然，

天經地義。

該發言人指出，國家安全得不到保障，香港的長期繁榮穩定也無從談起。從國家層面建立健

全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，是依法治港、落實黨的十九屆四中全會

有關決策部署，推進國家治理體系和治理能力現代化的必然要求，是有效防控國家安全風險的當

務之急，是確保香港長期繁榮穩定和長治久安的治本之策，是為「一國兩制」行穩致遠築牢制度

根基。（ｃｔ）

