【兩會焦點】財政部：年預算財政收入降５﹒３％，支出增３﹒８％

《經濟通通訊社２２日專訊》財政部報告指，中國今年全國一般公共預算收入為

１８０２７０億元（人民幣．下同），按年下降５﹒３％，今年全國一般公共預算支出為

２４７８５０億元，按年增長３﹒８％，今年全國預算赤字３﹒７６萬億元，比去年增加１萬億

元，地方財政赤字９８００億元，比去年增加５００億元。

受疫情衝擊、減稅降費等因素影響，今年１至４月財政收入下降１４﹒５％，其中１月下降

３﹒９％，２月下降２１﹒４％，３月下降２６﹒１％，４月下降１５％，官方解讀指，財政收

入降幅在一季度逐月擴大後出現縮小態勢。

財政部表示，預計今年後幾個月，隨著生產生活秩序恢復，中國財政收入開始企穩回升，但

仍有較大不確定性，第二季一般公共預算收入可能會維持負增長，下半年可能恢復增長，並局部

回補上半年收入減少部分。

財政部又指出，今年財政支出要保持一定強度，特別是各級財政為疫情防控投入大量資金，

落實「六保」任務、實施減稅降費這些措施也需要財力支撐。財政部亦強調積極的財政政策要更

加積極有為，提高赤字率、發行抗議特別國債、增加地方政府專項債，

報告另外表示，地方財政也要大力壓減一般性支出，繼續壓減「三公」經費，嚴控會議差旅

、諮詢培訓、論壇展會等經費，各類結餘、沉澱資金要應收盡收、重新安排；中國要堅持精打細

算，「把錢用在刀刃上」，提高資金使用效率，真正發揮穩定經濟的關鍵作用。（ｅｙ）

