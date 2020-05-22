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22/05/2020 11:09

【兩會焦點】財政部：年預算財政收入降５﹒３％，支出增３﹒８％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》財政部報告指，中國今年全國一般公共預算收入為
１８０２７０億元（人民幣．下同），按年下降５﹒３％，今年全國一般公共預算支出為
２４７８５０億元，按年增長３﹒８％，今年全國預算赤字３﹒７６萬億元，比去年增加１萬億
元，地方財政赤字９８００億元，比去年增加５００億元。
　　受疫情衝擊、減稅降費等因素影響，今年１至４月財政收入下降１４﹒５％，其中１月下降
３﹒９％，２月下降２１﹒４％，３月下降２６﹒１％，４月下降１５％，官方解讀指，財政收
入降幅在一季度逐月擴大後出現縮小態勢。
　　財政部表示，預計今年後幾個月，隨著生產生活秩序恢復，中國財政收入開始企穩回升，但
仍有較大不確定性，第二季一般公共預算收入可能會維持負增長，下半年可能恢復增長，並局部
回補上半年收入減少部分。
　　財政部又指出，今年財政支出要保持一定強度，特別是各級財政為疫情防控投入大量資金，
落實「六保」任務、實施減稅降費這些措施也需要財力支撐。財政部亦強調積極的財政政策要更
加積極有為，提高赤字率、發行抗議特別國債、增加地方政府專項債，
　　報告另外表示，地方財政也要大力壓減一般性支出，繼續壓減「三公」經費，嚴控會議差旅
、諮詢培訓、論壇展會等經費，各類結餘、沉澱資金要應收盡收、重新安排；中國要堅持精打細
算，「把錢用在刀刃上」，提高資金使用效率，真正發揮穩定經濟的關鍵作用。（ｅｙ）

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