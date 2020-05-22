【國安立法】民進黨譴責北京毀一國兩制，國民黨籲尊重香港自治

《經濟通通訊社２２日專訊》全國人大會議將審議《關於建立健全香港特別行政區維護國家

安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的議案（港版國家安全法），議案通過，將意味著

《基本法》２３條部分內容將直接放在《基本法》附件三，在香港實施。

在台灣，執政黨民進黨發表聲明指，有關草案一旦完成立法，將徹底改變香港的命運，讓香

港陷入更大的危機，民進黨對大陸當局相關做法表示嚴厲譴責，並嚴密關注香港情勢的後續發展

。民進黨更進一步指出，陸方做法不僅踐踏香港的法治和自由，更是再度向世界宣告香港「一國

兩制」已死，民進黨成會努力守護台灣這座自由民主的堡壘，作為區域民主及香港人民的有力支

柱。

立場較親大陸的國民黨亦發表聲明，稱大陸審議港版國安法，涉及香港社會敏感神經，尤應

謹慎為之，呼籲陸方充分尊重香港高度自治，保障香港言論結社自由，避免破壞大陸與香港間脆

弱的互信基礎，國民黨亦指出「一國兩制」在台灣沒有市場。國民黨又在聲明中表示，支持香港

民主，早日落實雙普選，並支持港人捍衛言論結社自由，以充分實踐基本法對香港的莊嚴承諾，

國民黨希望中共能積極回應香港民眾的期望，妥善處理香港民眾的疑慮，為兩岸三地共創三贏的

新局面。（ｅｙ）（ｚｚ）

