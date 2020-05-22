【兩會焦點】發改委：有序推動復市復業，鼓勵汽車、家電以舊換新

《經濟通通訊社２２日專訊》發改委報告指出，堅定不移實施擴大內需戰略，增強內需對經

濟增長的拉動力。發改委提出要釋放消費潛力，在防控措施到位前提下，有序推動各類商場、市

場復市復業，促進線下消費加速回補﹒培育壯大線上消費，推進互聯網和各類消費業態深度融合

。

提振消費重點之一為積極擴大汽車消費，允許進口尾氣排放實測結果達到「國六」標準的平

行進口汽車，對京津冀等重點地區淘汰「國三」及以下排放標準柴油貨車給予適當獎補，另外亦

加大汽車、綠色智能家電等消費金融支持，鼓勵有條件的地區實施家電以舊換新補貼，加快廢舊

家電回收體系建設，擴大智能產品、定制化產品和綠色產品供給，促進綠色消費發展。



＊序放寬低空空域限制，推動通用航空發展＊



發改委又提出，要培育建設國際消費中心城市，因地制宜形成若干區域消費中心，積極發展

「智慧商圈」；加快建設新型文旅商業消費聚集區；加快恢復鄉村旅遊和休閒農業；鼓勵夜間經

濟發展；有序放寬低空空域限制，加快通用航空網絡建設，推動通用航空發展；加強國家物流樞

紐、國家骨幹冷鏈物流基地和商品流通網絡建設；深入推進步行街改造提升；強化消費信用體系

建設，大力整治偽劣商品、侵權仿冒等問題，健全消費維權法律制度和政策體系。（ｅｙ）

