【兩會焦點】發改委：推進新型基礎設施建設，加快傳統基建建設

《經濟通通訊社２２日專訊》發改委報告指出，全年安排地方政府專項債券３﹒７５萬億元

（人民幣．下同），比上年增加１﹒６萬億元。要安排好地方政府專項債券項目，集中支持有一

定收益的基礎設施和公共服務項目；加強公共衛生、生物安全、應急物資保障、物資和能源儲備

、物流設施、農林水利、城鄉基礎設施等領域補短板，推進５Ｇ、物聯網、車聯網、工業互聯網

、人工智能、一體化大數 據中心等新型基礎設施投資；做好城鎮老舊小區改造，推動城市更新

，穩步推進棚戶區改造。

發改委又指出，要實施好「十三五」規劃１６５項重大工程項目和國家重大區域戰略重大項

目；加大沿江高鐵、沿海高鐵項目建設力度，積極推動川藏鐵路開工；加快重點城市群、都市圈

城際和市域（郊）鐵路規劃建設；加快推進在建重大水利工程建設進度，新開工一批重大水利工

程；加快推進樞紐機場新建、遷建和改擴建項目建設，有序推進支線機場和通用機場建設；加快

推進國家高速公路、普通國省幹線、農村公路和內河水運等項目建設；加強項目用地用海用能等

要素保障，對重大投資項目開設綠色通道。

發改委續指，繼續加大金融支持，發揮政府資金的導向作用，規範創新政府和社會資本合作

（ＰＰＰ）模式，支持民間資本參與補短板和新型基礎設施建設﹒穩妥推進基礎設施領域不動產

投資信託基金（ＲＥＩＴｓ）試點，充分調動包括民間投資在內的各類社會資本積極性，盤活存

量資產。（ｅｙ）

