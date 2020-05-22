【兩會焦點】發改委：增製造業中長貸支持，保產業鏈供應鏈穩定

《經濟通通訊社２２日專訊》發改委提出，要推動製造業高質量發展﹒加大製造業中長期貸

款支持力度，重點支持高端裝備製造、傳統產業改造提升、電子信息製造等重點領域﹒實施好製

造業核心競爭力提升工程，完善技術改造；實施智能製造工程，研究出台推進製造業智能化改造

的指導意見。發改委又指，積極推進鋼鐵企業「推重組、促轉型」，持續優化石化產業布局，繼

續實施危化品生產企業搬遷改造等。

發改委續指，要保產業鏈供應鏈穩定。要求著力暢通物流運輸網絡，支持企業增加關鍵物料

備貨﹒實施產業基礎再造工程；大力培育產業生態主導型企業，培育一批有國際競爭力的先進製

造業集群；培育一批「專精特新」中小企業；研究開展供應鏈安全風險評估，優化生產力布局，

增加應急儲備；深入實施工業互聯網創新發展工程，打造工業互聯網平台體系，強化工業互聯網

平台間標準對接；推動先進製造業和現代服務業融合發展，大力發展服務型製造；加快推動生產

性服務業公共服務平台建設﹒

發改委又提出要著力培育壯大新動能。要求深入推進國家戰略性新興產業集群發展工程，加

強創新和公共服務綜合體建設；創新戰略性新興產業金融產品和服務供給；深入推進「上雲用數

賦智」，實施數字化轉型夥伴行動、中小企業數字化賦能專項行動和數字經濟新業態培育行動，

深入推進數字經濟創新發展試驗區建設，推動製造、商貿流通等經濟社會重點領域數字化轉型，

發展數字商務，支撐建設數字供應鏈；深入實施國家大數據戰略、「互聯網＋」行動，推動新型

智慧城市建設，推進５Ｇ深度應用；大力發展生物經濟，加強生物資源開發與利用，培育若干生

物集聚發展高地；加快智能製造、無人配送、在線消費、醫療健康、機器人等新興產業發展；支

持商業航天發展，擴展通信、導航、遙感等衛 星應用﹒制定國家氫能產業發展戰略規劃；支持

新能源汽車、儲能產業發展，推動智能汽車創新發展戰略實施；加快深遠海養殖裝備創新發展，

建設現代化海洋牧場。（ｅｙ）

