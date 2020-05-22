【兩會解讀】社科院：赤字率具向上彈性，新增財政資源低於預期

《經濟通通訊社２２日專訊》社科院世界經濟與政治研究所研究員張明表示，政府工作報告

中赤字率按３﹒６％以上安排，意思是３﹒６％是底線，這給赤字率提供了一定的向上彈性。抗

疫特別國債１萬億元（人民幣．下同），略低於之前的預期的１﹒５萬億元。中央財政增加２萬

億、地方專項債增加１﹒６萬億，共新增財政資源３﹒６萬億，佔到ＧＤＰ的３％左右。新增財

政資源力度低於之前的預期（佔ＧＤＰ的５％左右）。

「兩新一重」建設（新型基礎設施、新型城鎮化、重大工程建設）將成為今年基礎設施投資

的重點。這里提到要支持民營企業平等參與，這是試圖避免２００８年４萬億之後「國進民退」

現象的重演。要優選項目、不留後遺症，這也是試圖避免２００８年４萬億之後出現的低水平重

復建設現象。然而要做到這兩點，還需要進一步的配套措施。



＊幣策首要任務是提高向實體企業傳導的效率＊



張明認為，今年沒有給Ｍ２增速設立年度目標，原因之一是Ｍ２增速通常是在年度經濟增速

基礎上設定的。既然沒有設定年度經濟增速，設定Ｍ２增速就面臨不確定性。Ｍ２增速４月份已

經超過１１％，而去年均值僅為８％上下。提高貨幣政策向實體企業傳導的效率，是今年貨幣政

策的首要任務。

此外，「六保」內部也是有邏輯關係的。保就業的前提之一，是保市場主體。如果市場主體

受到衝擊過大，就業就是無源之水無本之木。這就是為什麼今年財政貨幣政策的著力點都是保市

場主體的深層次原因。（ｗｌ）

