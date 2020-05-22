【兩會焦點】李克強：改革疾病防控體制，及時公開透明發疫情信息

《經濟通通訊社２２日專訊》全國人大會議今早在北京開幕，聽取國務院總理李克強關於政

府工作的報告。報告指出，加強公共衛生體系建設。堅持生命至上，改革疾病預防控制體制，完

善傳染病直報和預警系統，堅持及時公開透明發布疫情信息。

用好抗疫特別國債，加大疫苗、藥物和快速檢測技術研發投入，增加防疫救治醫療設施，增

加移動實驗室，強化應急物資保障，強化基層衛生防疫。深入開展愛國衛生運動。要大幅提升防

控能力，堅決防止疫情反彈，堅決守護人民健康。



＊提高基本醫療服務水平，確保養老金按時足額發放＊



提高基本醫療服務水平。居民醫保人均財政補助標準增加３０元（人民幣．下同），開展門

診費用跨省直接結算試點。對受疫情影響的醫療機構給予扶持。促進中醫藥振興發展。嚴格食品

藥品監管，確保安全。

加大基本民生保障力度。上調退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金最低標準。全

國近３億人領取養老金，必須確保按時足額發放。完善退役軍人優撫安置制度。做好因公殉職人

員撫恤。擴大失業保險保障範圍，將參保不足１年的農民工等失業人員都納入常住地保障。擴大

低保保障範圍，對城鄉困難家庭應保盡保，將符合條件的城鎮失業和返鄉人員及時納入低保。對

因災因病遭遇暫時困難的人員，都要實施救助。要切實保障所有困難群眾基本生活，保民生也必

將助力更多失業人員再就業敢創業。（ｗｌ）

