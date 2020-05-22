【ＦＯＣＵＳ】北京背水一戰，港入維穩大棋局

【ＦＯＣＵＳ】ＧＤＰ量化目標時隔１８年再缺席、港版國家安全法呼之欲出－－因肺疫推

遲逾兩個月的２０２０年全國兩會甫一啟幕，即以雙焦點盡吸中外眼球。《政府工作報告》罕有

以「前所未有」、「難以預料」評估中國未來風險挑戰；鑒於此，擺出背水一戰姿態的北京，一

手擬集中全力守住經濟基本盤，另一手欲快刀斬亂麻平定香港亂局－－中國最高戰略目標確定「

穩」字大過天，惟港股港匯周五（２２日）異動，恐預示樹欲靜而風不止……



＊「豁出去」直接出手，暗合對港三大底線＊



推遲逾兩個月的全國兩會周四（２１日）啟幕，當日曝光的人大議程即赫見《關於建立健全

香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（簡稱「港版國家安全法

」），如一石激起千重浪。

據全國人大今早簡介的細節，港版國家安全法將主要針對４類行為，包括：１，分裂國家；

２，顛覆國家政權；３，組織實施恐怖活動；４，外部和境外勢力干預特區事務；草案並要求港

府建立健全維護國家安全的機構和執法機制，特首定期向中央提交報告；以及授權中央有關機關

在香港設立機構、履行職責。

香港自經歷２００３年「反２３條」一役，至今未就此政府口中的「憲制責任」進行本地立

法；去年爆發的「反修例」風暴，社會空前撕裂更令此遙遙無期。今次中央直接出手擬將港版國

安法以納入《基本法》附件三形式在港直接實施，可謂「豁出去」。

背後原因，表面看，是人大常委會副委員長王晨今早所指，「『一國兩制』在香港實踐過程

中遇到新情況，出現新風險、新挑戰，香港的國家安全風險日益突出」；更深層看，實際與３年

前中央借香港回歸２０年時畫下的「三大底線」息息相關，即任何危害國家主權安全、挑戰中央

權力和基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是絕不能允許。



＊美預告強烈回應，「生蛋金鵝」命運難測＊



一場新冠肺疫，將中國面對的內憂外患推向前所未有極致。跟突推港版國家安全法相互呼應

的是，最新政府工作報告繼２０００年－２００２年後，時隔１８年後再未設立ＧＤＰ量化目標

。總理李克強對此解畫稱，此舉有利引導各方集中精力守住「六保（保就業、保基本民生、保市

場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）」底線。

換言之，後肺疫時代的中國最高戰略目標，惟一「穩」字－－穩住經濟基本盤、穩住國家主

權安全、穩住中央權力和基本法權威，穩住香港不對內地進行滲透破壞。

不過，此番背水一戰姿態的後續反應尚難預料，港股早市暴瀉４﹒６％（１１２０點），昨

日方觸及強方兌換保證的港匯聞聲急挫４０點子，港元遠期匯率早市更曾大跌７００點子

。而侵侵周四則稱，美國將對此作出強烈回應；華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）中國

研究主任Ｊｕｄｅ Ｂｌａｎｃｈｅｔｔｅ則預期，港版國安法或導致美國終止香港的特殊待遇

；保守派美國企業研究所（ＡＥＩ）中國專家Ｄｅｒｅｋ Ｓｃｉｓｓｏｒｓ甚至稱，在香港進

行大量投資的公司將減少並重新安排支出。

一直以來被視作內地資本進出「安全門」及「生蛋金鵝（儘管ＧＤＰ佔比不足４％）」的香

港，今次於這盤維穩大棋局命運如何？拭目以待。

