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22/05/2020 10:25

【兩會焦點】李克強：堅定維護國家主權、安全、發展利益

　　《經濟通通訊社２２日專訊》全國人大會議今早在北京開幕，聽取國務院總理李克強關於政
府工作的報告。李克強指出，去年以來，國防和軍隊建設取得重要進展，人民軍隊在疫情防控中
展示了聽黨指揮、聞令而動、勇挑重擔的優良作風。要深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時
代軍事戰略方針，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍。堅持黨對人民軍
隊的絕對領導，嚴格落實軍委主席負責制。
　　李克強強調，堅定維護國家主權、安全、發展利益。打好軍隊建設發展「十三五」規劃落實
攻堅戰，編制軍隊建設「十四五」規劃。深化國防和軍隊改革，提高後勤和裝備保障能力，推動
國防科技創新發展。完善國防動員體系，始終讓軍政軍民團結堅如磐石。

＊堅持對台工作大政方針，促進統一＊

　　報告指，要全面准確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，
建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任。支持港澳
發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。
　　要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制「台獨」分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深
化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨
」、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。（ｗｌ）

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