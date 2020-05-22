【兩會解讀】國泰君安：料今年Ｍ２增速１０％社融增至少２６萬億

《經濟通通訊社２２日專訊》今年的政府工作報告提出，穩健的貨幣政策要更加靈活適度。

綜合運用降準降息、再貸款等手段，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年。國

泰君安證券研究所全球首席經濟學家花長春解讀稱，一方面，貨幣政策力度要比市場預期更大；

另一方面，引導廣義貨幣供應量Ｍ２和社融增速明顯高於去年，預計至少２個百分點，今年Ｍ２

增速可能在１０％以上，社融新增量可能不低於２６萬億元人民幣。（ｗｌ）

