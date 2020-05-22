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22/05/2020 19:10

【國安立法】林鄭月娥今晚上８時半會見傳媒

　　《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥將於今晚８時半於政府總部會見傳媒。
　　林鄭月娥下午發表聲明指，特區政府支持全國人大審議從國家層面建立健全香港特區維護國
家安全的法律制度和執行機制的決定；又認為該決定沒有修改基本法，也沒有取代或排斥基本法
第２３條規定，香港特別行政區應自行立法禁止危害國家安全行為的憲制責任和法律義務，香港
特區仍有盡早完成基本法第２３條規定的立法責任。（ｃｌ）

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