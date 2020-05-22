《日入而息》國安機關可在港設機構，鴨脷洲地皮收１９份標書

《今天重點》﹡建立香港國安法的決定草案納入人大議程，草案建議授權人大常委會制定法

律防範、制止和懲治四大危害國家安全的範疇，包括分裂國家、顛覆國家政

權、組織恐怖活動及境外勢力干預特區事務，中央維護國安的機關可以根據

需要，在港設立機構。

﹡行政長官林鄭月娥發表聲明指，特區政府將全力配合人大完成國安立法，而

港府仍有盡早完成基本法第二十三條規定的立法責任。

﹡地政總署公布，今日截標的鴨脷洲海旁道住宅地共接獲１９份標書。據今午

現場所見，有份入標的發展商不乏中港大中小型發展商身影，包括長實、新

世界發展、信置及嘉里建設等，而內房中海外及佳兆業亦有入標競投。

﹡今日下午港元一度低見７﹒７５７５兌一美元，為４月９日以來最低，金管

局指港元市場運作運作正常，繼續監察市場情況

﹡恆生銀行（０００１１）董事長錢果豐在網上股東大會上表示，該行繼續審

視餘下一年股息派發，疫情及低息環境帶來考驗



《即日市況》﹡地產及銀行股遭力沽，港股收２２９３０瀉１３４９點，成交千八億



《深滬股市》﹡港版國安法勢推，兩會行情遇冷，滬綜指收跌１﹒９％



《美元匯價》﹡歐元１﹒１０附近仍有阻力，可短炒波幅；歐元最新報１﹒０９１０╱１１

，日圓最新報１０７﹒４３╱４６



《公司業績》﹡萬邦投資（００１５８）中期轉虧１１﹒２６億元，維持中期息２﹒３元

﹡安寧（００１２８）料上半年轉盈為虧，首四月虧損約８７００萬元



《公司資訊》﹡中投副總經理劉珺擬出任交行（０３３２８）行長

﹡中海油（００８８３）蓬萊１９－３油田４區調整╱蓬萊１９－９二期開發

項目投產

﹡中國藝術金融（０１５７２）５９﹒６２％股權抵押可導致出售觸強制全面

要約

﹡恆地（０００１２）利奧坊．曦岸累收４００票，料國安法不影響銷情

﹡交通銀行（０３３２８）完成發行４００億元人民幣１０年期二級資本債券

﹡佐丹奴（００７０９）門店減租商議有進展，內地店舖九成復工

﹡東陽光藥（０１５５８）乙肝病毒藥恩替卡韋片，獲藥監局批准上市

﹡星美控股（００１９８）就取消上市地位決定申請覆核

﹡春來教育（０１９６９）旗下學院獲批３億元人民幣兩年期貸款，年息６％

﹡格菱控股（０１３１８）就除牌決定向上市委員會正式提出覆核

﹡證監會尋求法庭頒令將康佰控股（０８１９０）清盤

﹡恆生銀行（０００１１）目前貸款質素保持良好，現無裁員計劃；繼續審視

餘下一年股息派發，疫情及低息環境帶來考驗

﹡中國再保險（０１５０８）子公司首４個月原保費收入按年升６％

﹡希瑪眼科（０３３０９）深圳希瑪醫院續租三年

﹡中移動（００９４１）強化５Ｇ頂層設計整體部署，推５Ｇ融入百業

﹡守益控股（０２２２７）控股股東涉抵押股份貸款爭議



《中國要聞》﹡人行逆回購三十六連停，持平年半最長紀錄

﹡加拿大法院表示孟晚舟案下周三宣布關鍵法律環節判決

﹡華為與聯發科、紫光展銳磋商採購晶片作替代品

﹡京東上線「自營房產」業務，首批千套專享房源６月起開售

﹡外匯局表示４月銀行結售匯順差１４８億美元；４月證券投資項下跨境資金

恢復淨流入

﹡上期所與太保達成合作，推動期貨和保險共同發展

﹡賈躍亭在美成功破產重組，或不再做老賴有望回國

﹡國網公司表示預計全年減免電費約９２６億元人民幣



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒８％，報１０８１１﹒１５點



《其他消息》﹡譚文豪稱政府沒有義務協助海洋公園還款

﹡環境局「綠色就業計劃」開設逾五百個有時限就業職位

﹡羅致光稱相信「保就業」計劃能紓緩勞工市場壓力

﹡市建局公布兩個公務員合作社重建試點項目，預計２０３１年前完工

﹡本港今日增２宗輸入個案，患者分別從英國及荷蘭返港

﹡地政總署表示鴨脷洲海旁道住宅地共接獲１９份標書

﹡牛津大學招募逾萬人展開第二及第三期疫苗臨牀測試

﹡楊潤雄稱中三至中五下周三復課，疫情或反覆不能鬆懈

﹡許正宇稱破產清盤個案趨升，將提升效率應付更多個案

﹡物管業發牌條例刊憲，料８月起實施過渡期三年

﹡疫情下居屋揀樓更審慎，認購率降至只約一成

﹡深股通額度全日用４﹒７億元；滬股通額度全日流走２７﹒４億元，陸股通

淨流出３３億

﹡花旗表示美參院通過議案加強中企上市審核，或令更多中概股來港上市

﹡美聯表示政治事件對樓市影響短暫，今年樓價料升５％

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒９１％，創１２周新高



《兩會焦點》﹡工作報告表示貫徹一國兩制，建立健全國安法律執行制度；赤字率３﹒６％

以上，發行１萬億元抗疫債

﹡李克強稱改革疾病防控體制，及時公開透明發疫情信息；降低企業生產經營

成本，強化穩企業金融支持；堅定維護國家主權、安全、發展利益；提高科

技創新支撐能力，打造數字經濟新優勢；著力抓好農業生產，拓展農民就業

增收渠道；穩定產業鏈供應鏈，共同落實中美首階段貿協；續降增值稅率等

，今年新增減稅降費約５０００億

﹡財政部表示今年地方債將年增２０％，確保不出風險；今年擬增國防支出

６﹒６％至約１﹒２７萬億；支持建跨境電商試驗區，加快海南自貿港建設

；向國鐵集團注資５００億，支持發債５００億；年預算財政收入降

５﹒３％，支出增３﹒８％；抗疫國債用於公共衛生基建及抗疫支出；提高

醫保及公衛服務補助，養老金上調５％；階段性實施失業補助金，提高價格

臨補標準

﹡發改委表示中央擬投資６０００億，支持機構發３０００億小微貸；今年外

貿增長難度大，目標國際收支基本平衡；有序推動復市復業，鼓勵汽車、家

電以舊換新；助畢業生農民工就業，部分職業先上崗再考證；降工商電費網

費，促銀行對疫情衝擊企業減息；推進新型基礎設施建設，加快傳統基建建

設；貨幣政策更靈活適度，保持人幣匯率基本穩定；增製造業中長貸支持，

保產業鏈供應鏈穩定；優先穩就業保民生，六保為工作重心之一；發改委主

任表示盡快彌補疫情暴露出來的公共衛生短板

﹡分析指大型商銀小微貸款增速高於４０％任務可以完成

﹡社科院表示赤字率具向上彈性，新增財政資源低於預期

﹡政府報告起草組：不設ＧＤＰ目標不意味放任經濟下滑

﹡專家表示海南自貿港方案今年出台，中西部將增設自貿區；推動中日韓自貿

區建設，尋找新的開放空間

﹡連平稱逆回購、ＭＬＦ利率及存準率料進一步下行；閒置資金有挖掘空間，

特別國債未達預期上線

﹡發改委何立峰稱ＧＤＰ指標已融化到財政、貨幣政策中

﹡滬社科院表示長三角可以為未來可能出現的斷供做好準備

﹡太保上海公司副總經理：建議上海試點跨境人民幣保險

﹡張業遂稱中國不存在大規模外資撤離情況



《國安立法》﹡人大表示國安機關可在港設機構，行政長官須定期交報告；全國人大今開幕

，議程包括審議香港維護國家安全決定

﹡中聯辦表示補國家安全漏洞，保「一國兩制」前途

﹡港澳辦表示香港維護國家安全存缺失，人大立法天經地義；針對分裂國家等

活動，不損港人依法所享自由

﹡台灣總統府表示事件證明一國兩制與民主自由互相抵觸

﹡民進黨譴責北京毀一國兩制，國民黨籲尊重香港自治

﹡李克強稱建立健全特區維護國家安全的法律和執行機制

﹡沈慶洪稱樓價難大跌地產股觀望，待市況喘定吼新經股

﹡林鄭月娥稱全力配合人大國安立法，盡早完成２３條責任

﹡唐英年料中央在港設立機構或包括執法機關

﹡張達明稱中央為香港度身訂造法律，中央已失去耐性

﹡梁君彥稱以立法會主席身份就立法表示尊重理解支持

﹡梁振英稱反對派不要低估中央處理香港問題的決心

﹡麥康奈爾稱如中國在港立國安法，或重新評估中美關係

﹡彭定康稱若中國在港實施國安法，行為令人髮指

﹡劉兆佳稱中央豁出去平香港亂局，無信心短期自行立法

﹡湯家驊稱不認為國安法例會摧毀「一國兩制」

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