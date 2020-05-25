《華爾街內望》香港國安法將通過，中美局勢再緊張，美股漲跌互現

《經濟通通訊社２５日專訊》市場評估中美緊張局勢，以及經濟從疫情中復甦的速度，美股

上周五（２２日）收市漲跌互現，不過上周累計錄得強勁升幅。

道指收跌０﹒０４％或８點，報２４４６５點。標指收高０﹒２４％或６點，報２９５５點

。納指收升０﹒４３％或３９點，報９３２４點。上周累計道指漲３﹒３％，標指漲

３﹒２％，納指漲３﹒４％。

美國商務部表示，將３３間中資公司和機構列入經濟黑名單，因為他們侵犯人權，並解決美

國對涉及大規模殺傷性武器、其他軍事活動的國家安全關切。

美國總統特朗普早前警告，美國將對中國實施香港版國家安全法的計劃作出強烈反應，引發

市場對中美可能取消第一階段貿易協議的擔憂。

個股方面，標指地產股躍升２﹒２％，能源股因油價挫約３％跌０﹒７％，當中雪佛龍跌１

﹒９％。

英偉達漲２﹒９％，公司預測由於對數據中心晶片需求激增，季度營收將強勁增長。ＫＫＲ

漲１﹒１％，印度私募股權信實工業表示，將以１１３６﹒７億盧比收購其數字業務部門

２﹒３％股權。

阿里巴巴季度盈利勝預期，股價卻大跌近６％。拼多多業績樂觀，股價暴漲逾１４％。

美國十年期國債收益率跌至０﹒６５７％，盤中稍早曾跌至一周低位０﹒６２７％。

（ａｌ）

