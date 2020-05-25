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25/05/2020 08:15

【貿易再戰】美國商務部將３３間中國公司及機構列入經濟黑名單


　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國商務部上周五（２２日）宣布，將３３間中國公司及機構
列入為侵犯人權的經濟黑名單，涉及的９間公司及機構涉及串謀侵犯新疆維吾爾族的人權，２４
家政府和商業組織列入支持採購中國軍方使用的物品的經濟名單。名單中，有一家是中國的ＡＩ
公司－東方網力科技（深：３００３６７）及其子公司深網視界，它的面部識別子公司與中國遠
在西部的穆斯林監控有關。另外大型網絡安全公司－奇虎３６０亦是名單之一。美國商務部表示
，禁止這些公司和組織在沒有美國政府的具體批准下獲得美國技術。
　　關於軍火貿易的２４家中國企業及機構及個體：
　－北京達闥科技（Ｂｅｉｊｉｎｇ　Ｃｌｏｕｄｍｉｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）
　－北京計算科學研究中心（Ｂｅｉｊｉｎｇ　Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ
　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｅｎｔｅｒ）
　－北京錦程環宇科貿（Ｂｅｉｊｉｎｇ　Ｊｉｎｃｈｅｎｇ　Ｈｕａｎｙｕ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎｉｃｓ）
　－北京高壓科學研究中心（Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｈｉｇｈ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｃｉｅ
ｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）
　－成都精密光學工程研究中心（Ｃｈｅｎｇｄｕ　Ｆｉｎｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅ
ｅｒｉｎｇ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｅｎｔｅｒ）
　－中國久遠物資貿易公司（Ｃｈｉｎａ　Ｊｉｕｙｕａｎ　Ｔｒａｄｉｎｇ　Ｃｏｒｐ﹒）
　－達闥科技（香港）（Ｃｌｏｕｄｍｉｎｄｓ　（Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ）　Ｌｔｄ﹒）
　－達闥科技（　Ｃｌｏｕｄｍｉｎｄｓ　Ｉｎｃ﹒　）
　－哈爾濱創越科技有限公司（Ｈａｒｂｉｎ　Ｃｈｕａｎｇｙｕｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　
Ｃｏ﹒，Ｌｔｄ﹒）
　－哈爾濱工程大學（Ｈａｒｂｉｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
　－哈爾濱工業大學（Ｈａｒｂｉｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）
　－哈爾濱蘊力達科技開發有限公司（Ｈａｒｂｉｎ　Ｙｕｎ　Ｌｉ　Ｄａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｃｏ﹒，　Ｌｔｄ﹒　）
　－精納科技有限公司（ＪＣＮ（ＨＫ）　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏ﹒　Ｌｔｄ﹒　）
　－快急送物流（中國）有限公司（Ｋ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ　（Ｃｈｉｎａ）　Ｌｔｄ﹒）
　－Ｋｕｎｈａｉ（Ｙａｎｊｉａｏ）Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎｓｔｉ
ｔｕｔｅ）
　－頂峰多尺度科學研究所（Ｐｅａｃ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｍｕｌｔｉｓｃａｌｅ　
Ｓｃｉｅｎｃｅ）
　－奇虎三六零科技有限公司（Ｑｉｈｏｏ　３６０　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏ﹒　Ｌｔｄ
﹒）
　－奇虎三六零科技公司（Ｑｉｈｏｏ　３６０　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏｍｐａｎｙ）
　－Ｓｈａｎｇｈａｉ　Ｎｏｖａ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｃｏ﹒，　Ｌｔｄ﹒
　－四川鼎澄物資貿易公司（Ｓｉｃｈｕａｎ　Ｄｉｎｇｃｈｅｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｔｒ
ａｄｅ　Ｃｏ﹒，　Ｌｔｄ﹒）
　－四川新天元科技有限公司（Ｓｉｃｈｕａｎ　Ｈａｉｔｉａｎ　Ｎｅｗ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ　Ｇｒｏｕｐ　Ｃｏ﹒　Ｌｔｄ﹒）
　－四川圖斯克進出口貿易有限公司（Ｓｉｃｈｕａｎ　Ｚｈｏｎｇｈｅ　Ｉｍｐｏｒｔ　ａｎ
ｄ　Ｅｘｐｏｒｔ　Ｔｒａｄｅ　Ｃｏ﹒，　Ｌｔｄ﹒　）
　－礪劍天眼科技有限公司（Ｓｋｙｅｙｅ　Ｌａｓｅｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｌｔｄ﹒）
　－復旦大學副教授朱杰進

　　關於參與在新疆侵犯人權的９家中國機構和公司：
　－中國公安部法醫學研究所（Ｃｈｉｎａ’ｓ　Ｍｉｎｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓ
ｅｃｕｒｉｔｙ’ｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｆｏｒｅｎｓｉｃ　Ｓｃｉｅｎｃｅ
　－阿克蘇華孚紡織股份有限公司（Ａｋｓｕ　Ｈｕａｆｕ　Ｔｅｘｔｉｌｅｓ　Ｃｏ﹒）
　－雲行科技（ＣｌｏｕｄＷａｌｋ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）
　－烽火科技集團（ＦｉｂｅｒＨｏｍｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｇｒｏｕｐ）
　－南京纖之家星空通信發展（Ｎａｎｊｉｎｇ　ＦｉｂｅｒＨｏｍｅ　Ｓｔａｒｒｙｓｋｙ　
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ）
　－東方網力科技（ＮｅｔＰｏｓａ）
　－深網視界（ＳｅｎｓｅＮｅｔｓ）
　－雲天勵飛（Ｉｎｔｅｌｌｉｆｕｓｉｏｎ）
　－ＩＳ’Ｖｉｓｉｏｎ

（ｅｃ）（ｚｚ）

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