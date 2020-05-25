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25/05/2020 09:22

人民幣中間價再跌，港股低開２０４點報２２７２５，國指跌２５點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》亞洲市場今早表現分化，日經升２７６點，台北指數跌１９７
點，「港版國安法」令市場憂慮中美關係緊張，港股進一步受打擊，加上人民幣中間價跌２７０
點子，報７﹒１２０９，創２００８年２月２８日以來的新低，港股今早低開２０４點，其中友
邦保險（０１２９９）低開逾４％，為開市最差成分股；地產及收租股持續遭拋售，領展（００
８２３）跌近３％。恆生指數開報２２７２５點，跌２０４點或跌０﹒８９％，主板成交３２﹒
６７億元。國企指數報９４００點，跌２５點或跌０﹒２７％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒８４％，報３５﹒５５元；港交所（００３８
８）跌０﹒３９％，報２５８元；騰訊控股（００７００）跌０﹒５８％，報４１０元；中移動
（００９４１）升０﹒８７％，報５４﹒９元；友邦保險（０１２９９）跌４﹒３％，報６１﹒
２５元。

　　恆指十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險（０１２９９）　　６１﹒２５元　　　跌４﹒３０％
　　萬洲國際（００２８８）　　　６﹒２２元　　　跌２﹒８１％
　　長江基建（０１０３８）　　３９﹒００元　　　跌２﹒７４％
　　領展　　（００８２３）　　５９﹒４０元　　　跌２﹒５４％
　　長實集團（０１１１３）　　４１﹒７５元　　　跌２﹒００％

　　中國人壽（０２６２８）　　１３﹒８０元　　　跌１﹒８５％
　　電能實業（００００６）　　４３﹒６０元　　　跌１﹒４７％
　　交通銀行（０３３２８）　　　４﹒５５元　　　跌１﹒３０％
　　舜宇光學（０２３８２）　　０３﹒７０元　　　跌１﹒２４％
　　華潤置地（０１１０９）　　２８﹒４０元　　　跌１﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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