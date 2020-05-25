人民幣中間價再跌，港股低開２０４點報２２７２５，國指跌２５點

《經濟通通訊社２５日專訊》亞洲市場今早表現分化，日經升２７６點，台北指數跌１９７

點，「港版國安法」令市場憂慮中美關係緊張，港股進一步受打擊，加上人民幣中間價跌２７０

點子，報７﹒１２０９，創２００８年２月２８日以來的新低，港股今早低開２０４點，其中友

邦保險（０１２９９）低開逾４％，為開市最差成分股；地產及收租股持續遭拋售，領展（００

８２３）跌近３％。恆生指數開報２２７２５點，跌２０４點或跌０﹒８９％，主板成交３２﹒

６７億元。國企指數報９４００點，跌２５點或跌０﹒２７％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒８４％，報３５﹒５５元；港交所（００３８

８）跌０﹒３９％，報２５８元；騰訊控股（００７００）跌０﹒５８％，報４１０元；中移動

（００９４１）升０﹒８７％，報５４﹒９元；友邦保險（０１２９９）跌４﹒３％，報６１﹒

２５元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦保險（０１２９９） ６１﹒２５元 跌４﹒３０％

萬洲國際（００２８８） ６﹒２２元 跌２﹒８１％

長江基建（０１０３８） ３９﹒００元 跌２﹒７４％

領展 （００８２３） ５９﹒４０元 跌２﹒５４％

長實集團（０１１１３） ４１﹒７５元 跌２﹒００％



中國人壽（０２６２８） １３﹒８０元 跌１﹒８５％

電能實業（００００６） ４３﹒６０元 跌１﹒４７％

交通銀行（０３３２８） ４﹒５５元 跌１﹒３０％

舜宇光學（０２３８２） ０３﹒７０元 跌１﹒２４％

華潤置地（０１１０９） ２８﹒４０元 跌１﹒２２％

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（ｕｌ）

