【華為風波】傳英國擬將華為未來參與５Ｇ基礎建設程度削減至０％

《經濟通通訊社２５日專訊》據英國《每日電訊報》報道指，英國首相約翰遜計劃減少華為
在英國５Ｇ網絡建設中的參與，並要求官員制定計劃，在２０２３年將中國參與英國基礎建設的
程度削減至零，並增加英國在脫歐後與美國進行貿易談判的籌碼。
英國政府發言人亦指，英國正審慎檢視美國對中國電信設備製造商華為的新制裁，可能為英
國網絡造成的任何影響，強調網絡安全性和可靠性對英國極為重要。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事24/05/2020
【國安立法】王毅：針對極少數危害國安行為 不影響香港高度自治
|香港政情24/05/2020
【國安立法】韓正：立港區國安法是中央基於香港局勢的慎重決策
|香港政情23/05/2020
【國安立法】林鄭：不影響一國兩制及投資者利益；蓬佩奧譴責，英澳加表關注
|生財有道22/05/2020
《股市一周》港版國安法突至 港股全周瀉867點 成交增逾兩成
|生財有道22/05/2020
《嚟緊炒D乜》微創待回氣可再戰高位 分拆業務獨立上市成催化劑
|香港政情22/05/2020
【國安立法】林鄭：全力配合人大國安立法 盡早完成23條責任
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰