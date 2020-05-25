【華為風波】傳英國擬將華為未來參與５Ｇ基礎建設程度削減至０％

《經濟通通訊社２５日專訊》據英國《每日電訊報》報道指，英國首相約翰遜計劃減少華為

在英國５Ｇ網絡建設中的參與，並要求官員制定計劃，在２０２３年將中國參與英國基礎建設的

程度削減至零，並增加英國在脫歐後與美國進行貿易談判的籌碼。

英國政府發言人亦指，英國正審慎檢視美國對中國電信設備製造商華為的新制裁，可能為英

國網絡造成的任何影響，強調網絡安全性和可靠性對英國極為重要。（ａｌ）

