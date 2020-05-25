【全球放水】日府考慮推出第二份追加預算，涉及逾百萬億日圓

《經濟通通訊社２５日專訊》據日本經濟新聞今日報道指，日本政府正考慮推出第二份追加
預算，涉及逾１００萬億日圓，其中動用６０萬億日圓擴大貸款計劃，向受疫情衝擊的企業提供
援助。
報道又指，另外２７萬億日圓將撥予其他金融援助計劃，包括１５萬億日圓向遇困企業注資
。日府料於周三（２７日）的內閣會議通過預算，並包括幫助企業在封鎖時支付租金和薪金的補
貼。（ａｌ）
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