【華為風波】傳華為要求三星及海力士等供應商確保晶片供應穩定

《經濟通通訊社２５日專訊》據韓國《經濟日報》引述行業消息報道指，美國施壓要求孤立

中國電信公司，故華為要求三星電子、ＳＫ海力士（ＳＫ Ｈｙｎｉｘ）等韓國供應商確保晶片

供應穩定。

消息指華為正迅速建立晶片庫存，以備不時之需。而華為是三星和海力士第五大客戶，每年

供應約１０萬億韓圜ＤＲＡＭ和ＮＡＮＤ記憶晶片。（ａｌ）

