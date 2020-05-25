【全球放水】歐洲央行暗示將於下月會議追加更多措施

《經濟通通訊社２５日專訊》歐洲央行上周五（２２日）公布上月會議記錄顯示，該行已做
好充分準備，最快於下月出台更多刺激措施支持經濟。
央行認為長時間實施限制措施，經濟不太可能出現「Ｖ型」反彈，故央行７５００億緊急資
產收購計劃（ＰＥＰＰ）必須保持靈活性。
央行又指，如果據下月會議前獲得的信息，經濟刺激計劃的規模低於所需，將增加計劃的規
模和調整結構，並可推出其他工具。（ａｌ）
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