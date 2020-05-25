【華為風波】三星否認華為要求穩定晶片供應

《經濟通通訊社２５日專訊》三星電子今日表示，有關華為約談三星電子中國高層要求維持
穩定記憶晶片供應的報道並不屬實。
早前韓國《經濟日報》引述行業消息報道指，美國施壓要求孤立中國電信公司，故華為要求
三星電子、ＳＫ海力士（ＳＫ Ｈｙｎｉｘ）等韓國供應商確保晶片供應穩定。
消息指華為正迅速建立晶片庫存，以備不時之需。而華為是三星和海力士第五大客戶，每年
供應約１０萬億韓圜ＤＲＡＭ和ＮＡＮＤ記憶晶片。（ａｌ）
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