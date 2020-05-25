【貿易再戰】傳美國國防部暫停資助稀土項目，因涉及中國參與

《經濟通通訊社２５日專訊》據路透社引述政府文件及消息指，美國國防部上月撤銷資助兩

個稀土礦加工項目，等待實施進一步研究。該項目主要用作生產軍事武器，但與中國存在關係。

參與項目的澳洲採礦商Ｌｙｎａｓ上周五（２２日）發布聲明證實事件。另外有傳參與項目

的美國礦商ＭＰ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ因為中資公司持有少數股權，引發美國能源部擔憂。

美國共和黨參議員克魯茲早前亦已提出稀土產業刺激議案，希望打破中國在稀土領域的控制

權。（ａｌ）

