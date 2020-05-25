【國安立法】傳華府內部鷹鴿兩派態度一致，必須對中國強硬施壓

《經濟通通訊社２５日專訊》據路透社引述現任及前任美國官員、國會消息人士指，美國總

統特朗普尋求連任之際，其顧問對是否需要向中國施壓的態度變得更一致，包括對香港問題施壓

，或因民調顯示美國選民的反華情緒不斷升溫。

消息指，過去華府內部確實有一條界線，鴿派是傳統自由市場人士，並不熱衷於關稅，而且

理解中國是第二大經濟體，而鷹派則是基於戰略層面、著重國家安全的人士，不過目前已不存在

該界線。（ａｌ）

