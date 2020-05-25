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25/05/2020 09:27

《異動股》阿里（９９８８）開跌２％，去年第四季按年少賺八成八

　　《經濟通通訊社２５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價跌２﹒２７％，報１９３﹒７元
；成交約１５９萬股，涉資３﹒１４億元。
　　阿里巴巴公布，截至３月３１日止年度純利約１４９２﹒６３億元人民幣升約７０﹒３９％
，每股美國存託證券（相當於８股普通股）盈利７﹒１元，但第四季度純利３１﹒６２億元人民
幣，較去年同期減少８８％，主因所投資上市公司股權價格下跌而導致投資淨損失，而去年同期
錄淨收益。
　　該集團指，全年度收入約５０９７﹒１１億元人民幣升約３５﹒２６％，超越所給予的５０
００億元人民幣指引金額水平。至於年度經營利潤９１４﹒３億元人民幣，同比增長６０％，經
調整ＥＢＩＴＤＡ同比增長２９％至１５７６﹒５９億元人民幣，而利息收入和投資淨收益約７
２９﹒５６億元人民幣，按年升６５﹒４１％。
　　另外，阿里巴巴美股績後跌５﹒９％，收報１９９﹒７美元。
　　現時，恆生指數報２２７２５點，跌２０４點或跌０﹒８９％，主板成交３２﹒６７億元。
國企指數報９４００點，跌２５點或跌０﹒２７％。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　１９３﹒７０元　　　跌２﹒２７％
　　眾安在線　（０６０６０）　　　２７﹒３５元　　　無升跌
　　美團點評　（０３６９０）　　１１６﹒９０元　　　跌１﹒３５％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　９７﹒６０元　　　跌２﹒８９％
　　小米集團　（０１８１０）　　　１１﹒７２元　　　跌１﹒１８％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１３﹒２８元　　　跌０﹒１５％
　　阿里健康　（００２４１）　　　１８﹒２０元　　　升０﹒１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｋｓ）

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