《異動股》阿里（９９８８）開跌２％，去年第四季按年少賺八成八

《經濟通通訊社２５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價跌２﹒２７％，報１９３﹒７元

；成交約１５９萬股，涉資３﹒１４億元。

阿里巴巴公布，截至３月３１日止年度純利約１４９２﹒６３億元人民幣升約７０﹒３９％

，每股美國存託證券（相當於８股普通股）盈利７﹒１元，但第四季度純利３１﹒６２億元人民

幣，較去年同期減少８８％，主因所投資上市公司股權價格下跌而導致投資淨損失，而去年同期

錄淨收益。

該集團指，全年度收入約５０９７﹒１１億元人民幣升約３５﹒２６％，超越所給予的５０

００億元人民幣指引金額水平。至於年度經營利潤９１４﹒３億元人民幣，同比增長６０％，經

調整ＥＢＩＴＤＡ同比增長２９％至１５７６﹒５９億元人民幣，而利息收入和投資淨收益約７

２９﹒５６億元人民幣，按年升６５﹒４１％。

另外，阿里巴巴美股績後跌５﹒９％，收報１９９﹒７美元。

現時，恆生指數報２２７２５點，跌２０４點或跌０﹒８９％，主板成交３２﹒６７億元。

國企指數報９４００點，跌２５點或跌０﹒２７％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴 （０９９８８） １９３﹒７０元 跌２﹒２７％

眾安在線 （０６０６０） ２７﹒３５元 無升跌

美團點評 （０３６９０） １１６﹒９０元 跌１﹒３５％

平安好醫生（０１８３３） ９７﹒６０元 跌２﹒８９％

小米集團 （０１８１０） １１﹒７２元 跌１﹒１８％

同程藝龍 （００７８０） １３﹒２８元 跌０﹒１５％

阿里健康 （００２４１） １８﹒２０元 升０﹒１１％

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（ｋｓ）

