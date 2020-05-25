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25/05/2020 11:24

【兩會焦點】發改委：適當提高赤字率、發行特別國債有必要且安全

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》對於今年地方政府新增專項債券規模還增
加１﹒６萬億元（人民幣．下同）是否會加大地方債務風險？國家發改委秘書長叢亮２４日表示
，合理的債務水平是有利於促進經濟社會發展的，而適度的經濟社會發展也有利於控制債務水平
；總的來看，適當提高赤字率，發行抗疫特別國債等，既是可行的，也是安全的，同時也是必要
的。
　　他指出，要辯證看待這個問題，中國的赤字率目前在全球範圍內不算高，為應對新冠疫情各
國財政赤字都在大幅度增加，中國整體的赤字水平相對於美國、法國、英國、日本等發達國家還
是很低的。目前，提高政府債務水平是特殊時期的一個特殊舉措，可以說，這一整套財稅政策的
方案是各方面經過認真研究、反復測算、綜合權衡才確定下來的，與中國的經濟發展和債務風險
防控的需要是相匹配的。
　　叢亮指出，要實事求是，因時因勢提高或降低債務水平。在經濟運行處在下行階段，國內外
市場需求出現減少或收縮的情況下，就要適當提高政府的債務水平，增加有效需求。在經濟處於
上行階段，國內外市場比較充裕的情況下，就要適當降低政府的債務水平，減少總的需求。

＊地方債用於國家重大決策和重大戰略的項目等＊

　　叢亮表示，地方專項債務使資金跟著項目走，一是主要用於國家重大決策和重大戰略的項目
；二是用於有一定收益的公益性項目；三是用於資本性支出，不得用於經常性支出。這些資金還
要帶動民間資本，促進有效投資，擴大內需，保持增長，這樣能夠產生更多有效的資產。「地方
政府專項債券項目也是強調要有一定的收益，項目融資要與收益相平衡，將來要形成資產。」
　　他並強調，新增的１萬億元財政赤字和１萬億元抗疫特別國債全部轉給地方，直達到市縣基
層，直接惠企惠民，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息
、擴大消費和投資。

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