【國安立法】紫荊研究院：５８％市民理解人大決定

紫荊研究院委託香港社會科學民意調查中心，於本月２２至２４日以音頻電話訪問１８１０

名市民，調查發現５７﹒７％受訪者表示，理解人大常委會制定「港區國安法」的決定，僅

４２﹒３％表示不理解。

研究院認為，這反映較多數受訪者認同中央對國家安全的關注和憂慮，並理解中央所作出的

相應行動。《香港經濟日報》

