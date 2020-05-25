【國安立法】紫荊研究院：５８％市民理解人大決定

紫荊研究院委託香港社會科學民意調查中心，於本月２２至２４日以音頻電話訪問１８１０
名市民，調查發現５７﹒７％受訪者表示，理解人大常委會制定「港區國安法」的決定，僅
４２﹒３％表示不理解。
研究院認為，這反映較多數受訪者認同中央對國家安全的關注和憂慮，並理解中央所作出的
相應行動。《香港經濟日報》
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