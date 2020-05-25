【新冠肺炎】美沙灘公園紛重開，紐約州放寬限聚令

美國新冠肺炎疫情趨向平穩，全國５０個州份正在解封。各地沙灘及公園等公眾設施重開，

不少美國人也學總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）到戶外活動，呼吸新鮮空氣。

美國確診人數增至逾１６７萬，死亡人數接近９﹒９萬。第三大城市芝加哥所在的伊利諾伊

州，成為紐約州及新澤西州後，第三個確診突破１０萬的州份。《香港經濟日報》

