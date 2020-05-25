【Ａ股擴容】富時Ａ股再新增兩隻Ａ股，吸２１０億人民幣

《經濟通通訊社２５日專訊》富時羅素上周六（２３日）公布Ａ股擴容安排，第一階段第四
批次Ａ股納入名單中，新增兩隻Ａ股，分別為浙商銀行及渝農商行股份，調整將於下月２２日開
市前生效。同時，富時羅素亦把Ａ股的納入因子提升至２５％，新增被動流入資金約３０億美元
，相當於約２１０億元人民幣。（ｈｏ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事24/05/2020
【國安立法】王毅：針對極少數危害國安行為 不影響香港高度自治
|香港政情24/05/2020
【國安立法】韓正：立港區國安法是中央基於香港局勢的慎重決策
|香港政情23/05/2020
【國安立法】林鄭：不影響一國兩制及投資者利益；蓬佩奧譴責，英澳加表關注
|生財有道22/05/2020
《股市一周》港版國安法突至 港股全周瀉867點 成交增逾兩成
|生財有道22/05/2020
《嚟緊炒D乜》微創待回氣可再戰高位 分拆業務獨立上市成催化劑
|香港政情22/05/2020
【國安立法】林鄭：全力配合人大國安立法 盡早完成23條責任
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰