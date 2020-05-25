【Ａ股擴容】富時Ａ股再新增兩隻Ａ股，吸２１０億人民幣

《經濟通通訊社２５日專訊》富時羅素上周六（２３日）公布Ａ股擴容安排，第一階段第四

批次Ａ股納入名單中，新增兩隻Ａ股，分別為浙商銀行及渝農商行股份，調整將於下月２２日開

市前生效。同時，富時羅素亦把Ａ股的納入因子提升至２５％，新增被動流入資金約３０億美元

，相當於約２１０億元人民幣。（ｈｏ）

