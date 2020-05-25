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25/05/2020 09:50

【國安立法】任志剛：國安法有助鞏固本港國際金融中心地位

　　《經濟通通訊社２５日專訊》金管局前總裁、行政會議成員任志剛表示，訂立「港區國安法
」有助鞏固香港國際金融中心地位。任志剛解釋，去年６月開始連串的遊行、示威、破壞及暴力
浪潮，近期更演變成具恐怖及分離特色的活動，令人極為不安，不有效遏止這些活動，會令香港
變得「永無寧日」，重大削弱香港國際金融中心地位。
　　他強調，香港絕對不能被外國勢力利用為打擊中國的基地，訂立「港區國安法」，有法律、
有制度、有執行機制維護國家安全，將會令香港社會重回安穩，國際金融活動無憂地繼續在香港
進行，鞏固香港國際金融中心地位。

＊市場正常升跌，不會影響本港金融體系健全結構＊

　　任志剛續指，訂立「港區國安法」的消息，無疑為香港金融市場帶來了一些震盪，但相信原
因並非對「港區國安法」的擔心，而是對美國有可能因此為借口，採取進一步打擊中國的行動，
甚或將金融「武器化」。中美關係的發展，對高中資概念比重的香港金融市場的表現是有一定影
響，這亦反映市場正有效發揮價格發現的重要功能，但市場正常升跌，不會影響底子好、基礎厚
的香港貨幣金融體系的健全結構。
　　任志剛又認為，如果美國在中美關係中將金融「武器化」，引致中國企業不能在美國集資，
令中資概念股回歸，又或中國因此決定加快將人民幣國際化以減低美元的束縛，香港會更加能發
揮其國際金融中心的功能。（ｂｉ）

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