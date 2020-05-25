【新冠肺炎】星展香港所有分行及豐盛私人客戶中心全面恢復服務

《經濟通通訊社２５日專訊》星展香港表示，今日起所有分行及豐盛私人客戶中心營業時間

將回復正常，並全面恢復服務。

星展香港董事總經理兼香港區零售銀行業務及財富管理主管Ａｊａｙ Ｍａｔｈｕｒ表示，

星展致力確保客戶無憂無慮地使用服務，很高興分行的營業時間回復正常，並全面為客戶提供服

務。（ｂｉ）

