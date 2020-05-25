【國安立法】彭定康：Ｇ７討論議程應納入港版國安法

《經濟通通訊社２５日專訊》前港督彭定康在《金融時報》撰文指，下月召開的七國集團（
Ｇ７）會議，應該將中國在香港實施「港版國安法」納入議程，亦形容中國國家主席習近平為「
開放社會的敵人」。
他表示，當全球忙於應對新冠疫情之際，習近平實際上已撕毀《中英聯合聲明》，違背聲明
給予港人的承諾。（ｂｎ）（ｚｚ）
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