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25/05/2020 08:53

【兩會焦點】習近平：堅持用全面辯證長遠眼光分析經濟形勢

　　《經濟通通訊社２５日專電》國家主席習近平周六（２３日）上午看望了參加全國政協十三
屆三次會議的經濟界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。習近平強調，要堅持用全面、辯證
、長遠的眼光分析當前經濟形勢，鞏固中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢，鞏固農業基礎
性地位，落實「六穩」、「六保」任務，確保各項決策部署落地生根，確保完成決勝全面建成小
康社會、決戰脫貧攻堅目標任務，推動中國經濟乘風破浪、行穩致遠。
　　習近平指出，中國經濟正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，面臨
著結構性、體制性、周期性問題相互交織所帶來的困難和挑戰，加上新冠肺炎疫情衝擊，目前中
國經濟運行面臨較大壓力。同時，中國還要面對世界經濟深度衰退、國際貿易和投資大幅萎縮、
國際金融市場動盪、國際交往受限、經濟全球化遭遇逆流、一些國家保護主義和單邊主義盛行、
地緣政治風險上升等不利局面，必須在一個更加不穩定不確定的世界中謀求發展。
　　他表示，面向未來，要把滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點，加快構建完整的內需體
系，大力推進科技創新及其他各方面創新，加快推進數字經濟、智能製造、生命健康、新材料等
戰略性新興產業，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，培育
新形勢下中國參與國際合作和競爭新優勢。（ｌｃ）

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