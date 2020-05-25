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25/05/2020 08:32

【Ａ股外援】浙商行、渝農商行納入富時羅素，納Ａ權重升至２５％

　　《經濟通通訊社２５日專電》富時羅素周六（２３日）凌晨公布最新季度審議結果，將在富
時全球股票指數系列中新納入２隻Ａ股，分別是浙商銀行（滬：６０１９１６）及渝農商行
（滬：６０１０７７），該變動將於６月１９日收市前正式生效。至此，富時羅素對於Ａ股的納
入因子從１７﹒５％提升至２５％，意味著第一階段納入全部完成。
　　按照官方估算，６月納入生效時有望給Ａ股帶來約２１０億人民幣的被動增量資金。而對於
下一步是否考慮繼續擴容Ａ股，富時羅素方面目前沒有明確表態。
　　富時羅素同時還對指數成分股進行例行技術調整，多隻Ｈ股、Ｂ股、Ｐ股、紅籌股以及中概
股被納入或剔除指數。
　　其中，中國飛鶴（０６１８６）、金融壹帳通（ＯＣＦＴ）、康龍化成（０３７５９）、保
利物業（０６０４９）和滔博（０６１１０）獲納入大盤股；ＪＳ環球生活（０１６９１）納入
中盤股；亞盛醫藥Ｂ（０６８５５）、九毛九（０９９２２）、啟明醫療Ｂ（０２５００）三隻
納入小盤股；魯大師（０３６０１）等２６隻中國公司被納入，蒼南儀錶（０１７４３）等５隻
股票被剔除。以上變動均於６月１９日收市前正式生效。（ｌｃ）

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