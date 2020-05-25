【兩會焦點】習近平參加湖北代表團審議：織牢織密公共衛生防護網

《經濟通通訊社２５日專電》國家主席習近平２４日下午在參加十三屆全國人大三次會議湖

北代表團審議時強調，要改革疾病預防控制體系，提升疫情監測預警和應急響應能力，健全重大

疫情救治體系，完善公共衛生應急法律法規，深入開展愛國衛生運動，著力從體制機制層面理順

關係、強化責任。

具體來看，習近平指，要優化完善疾病預防控制機構職能設置，強化各級醫療機構疾病預防

控制職責，健全疾控機構與城鄉社區聯動工作機制，加強鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心疾病預

防控制職責，夯實聯防聯控的基層基礎。

同時，要改進不明原因疾病和異常健康事件監測機制，提高評估監測敏感性和準確性，加強

傳染病等重大疫情應對處置能力建設和培訓演練，建立適應現代化疾控體系的人才培養使用機制

，增強一線疾控人員的榮譽感和使命感。

還要深入開展新時代開展愛國衛生運動，要大力開展健康知識普及，加快建設適應城鎮化快

速發展、城市人口密集集中特點的公共衛生體系，深入持久開展農村人居環境整治。

他表示，現在，出門佩戴口罩、垃圾分類投放、保持社交距離、推廣分餐公筷、看病網上預

約等，正在悄然成為良好社會風尚。這些健康文明的做法要推廣開來、堅持下去。（ｌｃ）

