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25/05/2020 08:53

【兩會焦點】習近平參加湖北代表團審議：織牢織密公共衛生防護網

　　《經濟通通訊社２５日專電》國家主席習近平２４日下午在參加十三屆全國人大三次會議湖
北代表團審議時強調，要改革疾病預防控制體系，提升疫情監測預警和應急響應能力，健全重大
疫情救治體系，完善公共衛生應急法律法規，深入開展愛國衛生運動，著力從體制機制層面理順
關係、強化責任。
　　具體來看，習近平指，要優化完善疾病預防控制機構職能設置，強化各級醫療機構疾病預防
控制職責，健全疾控機構與城鄉社區聯動工作機制，加強鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心疾病預
防控制職責，夯實聯防聯控的基層基礎。
　　同時，要改進不明原因疾病和異常健康事件監測機制，提高評估監測敏感性和準確性，加強
傳染病等重大疫情應對處置能力建設和培訓演練，建立適應現代化疾控體系的人才培養使用機制
，增強一線疾控人員的榮譽感和使命感。
　　還要深入開展新時代開展愛國衛生運動，要大力開展健康知識普及，加快建設適應城鎮化快
速發展、城市人口密集集中特點的公共衛生體系，深入持久開展農村人居環境整治。
　　他表示，現在，出門佩戴口罩、垃圾分類投放、保持社交距離、推廣分餐公筷、看病網上預
約等，正在悄然成為良好社會風尚。這些健康文明的做法要推廣開來、堅持下去。（ｌｃ）

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