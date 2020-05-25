【國安立法】王毅：針對極少數危害國安行為，不影響香港高度自治

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》全國人大２４日下午在北京的人民大會堂

及新聞中心舉行外交部發布會，對於全國人大將審議從國家層面建立健全香港特區維護國家安全

的法律制度和執行機制的決定，可能導致美國採取報復措施，損害香港作為全球金融中心地位，

外交部部長王毅回應稱，這件事情目前引起各方的關注，中央主管部門已經就此清晰地表明瞭立

場，香港特區也發表了支持的聲明。在京參加兩會的香港人大代表，還有香港政協委員也紛紛發

出了支持的聲音。既然記者提到這個問題，他再明確幾點中方的立場。第一，香港事務是中國內

政，不容任何外來干涉。不干涉內政是國際關係基本准則，各國都應予以遵守。

第二，維護國家安全歷來是中央事權，在任何國家都是如此。中央通過基本法第２３條授權

香港特別行政區自行立法，履行其憲制責任，但這並不影響中央根據實際情況和需要繼續建構維

護國家安全的法律制度和執行機制。中央政府對所有地方行政區域的國家安全負有最大和最終責

任，這是基本的國家主權理論和原則，也是世界各國的通例。



＊外部勢力非法干預香港事務，嚴重危害國家安全＊



第三，去年６月修例風波以來，「港獨」組織和本土激進分離勢力日益猖獗，暴力恐怖活動

不斷升級，外部勢力深度非法干預香港事務，這些都對中國的國家安全造成了嚴重危害，也對香

港保持繁榮穩定、推進「一國兩制」構成了巨大威脅。建立健全香港特別行政區維護國家安全的

法律制度和執行機制刻不容緩，勢在必行。



＊港人權利自由、外資正當權益均不影響＊



第四，全國人大這一決定，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自

治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。大家對香港的未來，

應更加充滿信心，而不必過於擔心。決定通過之後，將啟動立法程序，這將使香港有更加完備的

法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，有利於維護「一國兩制」的基本

方針，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位。相信所有希望香港長治久安、「一國兩制

」行穩致遠的各界朋友們都會對此予以理解和支持。

