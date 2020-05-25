【創板改革】中證監就訂定創業板ＩＰＯ發行承銷公開徵求意見

《經濟通通訊社２５日專訊》中證監日前就新起草的《創業板首次公開發行證券發行與承銷

特別規定》徵求意見。中證監指，規定複製科創板的主要制度，並根據創業板實際需要進行改善

，在提出原則性規定的同時，授權交易所制定具體的要求。

據有關的意見稿，規定借鑒科創板核心制度安排，在基本制度與科創板總體一致，包括將參

與詢價的投資者限定為７類專業機構投資者、對戰略配售不設門檻、對設置超額配售選擇權不設

門檻等６項主要制度。

規定主要是定原則、立框架、劃底線，由交易所規定具體指標等要求，以提高制度包容性和

適應性。例如，發行人和主承銷商確定發行價格時，剔除最高報價的具體要求和比例由交易所規

定。

此外，規定結合創業板存量改革特點，增強制度安排的包容度。考慮到創業板主要服務成長

性創新創業企業，類型多樣且小盤股較多，為提高發行效率，規定保留創業板現行直接定價制度

，仍允許公開發行２０００萬股（份）以下且無股東公開發售股份的ＩＰＯ項目直接定價發行。

規定還完善了市場重大變化情況下的應對機制，增加兩項備用制度，以應對市場出現重大變化情

況下，因大量棄購加重包銷風險的情況。

中證監表示，未來將根據制度實施情況，對科創板發行承銷制度也相應修改完善，實現各板

塊基礎制度協調統一。（ａｃ）

