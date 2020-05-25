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25/05/2020 09:52

【創板改革】中證監就訂定創業板ＩＰＯ發行承銷公開徵求意見

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中證監日前就新起草的《創業板首次公開發行證券發行與承銷
特別規定》徵求意見。中證監指，規定複製科創板的主要制度，並根據創業板實際需要進行改善
，在提出原則性規定的同時，授權交易所制定具體的要求。
　　據有關的意見稿，規定借鑒科創板核心制度安排，在基本制度與科創板總體一致，包括將參
與詢價的投資者限定為７類專業機構投資者、對戰略配售不設門檻、對設置超額配售選擇權不設
門檻等６項主要制度。
　　規定主要是定原則、立框架、劃底線，由交易所規定具體指標等要求，以提高制度包容性和
適應性。例如，發行人和主承銷商確定發行價格時，剔除最高報價的具體要求和比例由交易所規
定。
　　此外，規定結合創業板存量改革特點，增強制度安排的包容度。考慮到創業板主要服務成長
性創新創業企業，類型多樣且小盤股較多，為提高發行效率，規定保留創業板現行直接定價制度
，仍允許公開發行２０００萬股（份）以下且無股東公開發售股份的ＩＰＯ項目直接定價發行。
規定還完善了市場重大變化情況下的應對機制，增加兩項備用制度，以應對市場出現重大變化情
況下，因大量棄購加重包銷風險的情況。
　　中證監表示，未來將根據制度實施情況，對科創板發行承銷制度也相應修改完善，實現各板
塊基礎制度協調統一。（ａｃ）

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