【華為風波】台積電：正與高通等廠商協調，先挪部分訂單給華為

《經濟通通訊社２５日專訊》據台灣媒體報道，台積電正在想辦法協調高通、聯發科、

ＡＭＤ、英偉達等廠商的訂單，先挪部分訂單給華為。

台媒稱，台積電爭取在１２０天的緩沖期內，先幫華為生產足夠的晶片。一旦與廠商協調好

了之後，就能生產足夠的晶片給華為，讓華為在今年不致斷供。（ｊｔ）

