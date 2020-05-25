【兩會焦點】原財政部長樓繼偉：建議企業所得稅率降至２０％

《經濟通通訊社２５日專訊》全國政協常委、財政部原部長樓繼偉在全國政協小組討論時建

議，企業所得稅應降到２０％，個人所得稅邊際稅率可從４５％降到３３％。

他還建議，加大增值稅期末留抵退稅的力度，爭取今年達到１萬億元人民幣，有利於推動民

間投資；今後也不要設定ＧＤＰ增速指標。（ｃｔ）

