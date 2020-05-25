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25/05/2020 09:28

【兩會焦點】發改委：５月消費數據會更好，加快布局新型基礎設施

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國家發展改革委副主任寧吉喆昨日（２４日）在國務院新聞辦
新聞發布會上表示，４月份，全國社會消費品零售總額同比下降７﹒５％，降幅比３月份收窄了
８﹒３個百分點。隨著經濟秩序的恢復和復工復產的進展，中國消費規模結構擴大和升級的趨勢
沒有改變，相信５月份的消費數據會更好一些。「是否是報復性消費，評價不一定準，恢復性消
費是肯定的。」寧吉喆指出。
　　他稱，加快培育新型消費，主要是數字消費、網絡消費和信息消費。加力推動線上線下消費
有機融合，促進傳統線下業態數字化改造和轉型升級，創新無接觸、少接觸等新型消費模式，探
索發展智慧超市、智慧商店、智慧餐廳等新零售業態，大力發展加快培育新型消費，主要是數字
消費、網絡消費和信息消費、「互聯網＋」社會服務消費模式，培育豐富在線教育、在線醫院等
，積極發展新型信息產品。

＊加快布局支持新型消費的５Ｇ網絡＊

　　此外，要加強消費基礎設施和服務體系網絡布局建設，加快布局支持新型消費的５Ｇ網絡、
數據中心、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施。完善城鄉物流配送體系，推進智能快遞櫃等設
施建設和資源共享，優化消費網絡的重要節點布局，培育若干國際消費中心城市，建設一批輻射
帶動能力強、資源整合有優勢的區域消費中心，推動城鄉消費網點建設。
　　寧吉喆同時表示，要大力發展住房租賃市場，加大城市老舊小區便民化等方面的改造力度。
進一步促進汽車消費優化升級和二手車的流通，落實好新能源汽車購置相關財稅支持政策，促使
居民行得便捷。同時，要順應居民消費升級的趨勢，加強商品的品牌、品質、標準和質量建設，
以及監管，不斷改善居民的消費環境，提高消費水平。（ｗｌ）

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