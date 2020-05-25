【貿易再戰】駐美使館提醒在美中國公民注意美方出境檢查

《經濟通通訊社２５日專訊》中美關係近日更趨緊張，多名中國公民反映在出境時被美邊境

海關執法人員長時間盤問並檢查隨身攜帶的手機、電腦等電子設備，部分人員的電子設備被執法

人員暫扣以做進一步檢查。中國駐美國使館提醒在美中國公民特別是留學人員，注意了解美方出

入境有關規定，提高自我保護意識，以免出境時對自己造成不便和損失。（ｗｌ）

