【兩會解讀】中信証券：特別國債料投向基建，拉動基建增速１４％

《經濟通通訊社２５日專訊》中信証券發布研報指出，關注１萬億元（人民幣．下同）抗疫

特別國債投向，預計主要投向為基建加碼，假設３﹒７５萬億的專項債中有５０％用於基建，在

此基礎上，保守估計特別國債至少可帶動基建增長５０００億元，則預計全年基建投資增速約為

１４％。其他投向包括：支持中小銀行永續債發行，並完善公共衛生體系。（ｃｔ）

