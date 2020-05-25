【新冠肺炎】湖北啟復課第一步，應屆畢業本碩博６月８日起可返校

《經濟通通訊社２５日專訊》作為最先爆發新型冠狀病毒肺炎疫情的湖北省，開啟了復課的

步伐。湖北省湖北省新冠疫情防控指揮部表示，湖北省各高校６月８日起可安排現居住境內畢業

年級（含高等職業教育、本科、碩士、博士）和有科研任務的學生，按照錯時錯峰、自願原則返

校，至於非畢業年級學生返校時間另行通知。（ｅｙ）

