【兩會焦點】國網董事長：多個特高壓工程建設正加快推進

《經濟通通訊社２５日專訊》全國人大代表、國家電網董事長毛偉明在全國兩會期間提出建
議，堅決守衛好大電網安全，保障電力可靠供應。毛偉明表示，國家電網將加快推進雅中 江西
、青海 河南、陝北 湖北等特高壓工程建設。上半年投運張北柔直、蒙西 晉中交流等一批重
點工程，按期實現雄安新區電網、北京冬奧配套電網建設目標。（ｗｌ）
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