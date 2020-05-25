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25/05/2020 13:15

【ＦＯＣＵＳ】習主席解畫撤ＧＤＰ目標，留後手研判中美角力

　　【ＦＯＣＵＳ】聯儲資產負債表上衝７萬億美元天量，中國的「印錢　ＶＳ　借錢」之爭，
卻似由理性派佔據上風。拋開因應抗疫「六保」的１萬億特別國債及１萬億新增赤字，實質財政
擴張集中１﹒６萬億地方專項債增量，可謂遠較２００８年「四萬億」克制。
　　若再參考習主席親自解畫為何今年不設ＧＤＰ增長目標－－「如果我們硬性定一個，那著眼
點就會變成強刺激、抓增長率了」；換言之，強刺激欠奉，今年內地樓市表現乃至港股或弱於預
期，而政策基調傾向留有後手，更暗示中美仍未到圖窮匕現時。

＊財政政策「四箭齊發」，三隻重保底＊

　　百年一遇的新冠肺疫，各國爭相祭出空前財政刺激救經濟，惟據最新《政府工作報告》，中
國今年擬安排赤字率僅３﹒６％起，遠低於ＩＭＦ預計的全球９﹒９％及花旗國的
１５﹒４％。
　　跟２００８年出爐「４萬億」催谷起全球復甦相比，中國今次不單「超常規」刺激無影，「
強刺激」亦力度偏弱。政府雖「四箭齊發」，惟其中三隻「保底」味十足，真正體現財政擴張效
應的或只有第四隻。
　　具體看：（１）中央時隔１３年重啟特別國債發行，惟１萬億發行規模遠低於市場預期，且
明確全部用於地方抗疫，包括保就業、減稅費、擴消費等；（２）增加赤字１萬億同樣轉予地方
，由於肺疫重創地方財政收入（首４月按年降１１﹒５％），實際支出增幅或乏善可陳；（３）
新增減稅降費５０００億，對沖企業倒閉及失業潮；（４）擴大專項債發行１﹒６萬億，重點支
持「兩新一重」建設，包括新基建、新型城鎮化，交通水利等重大工程。

＊容忍經濟更大下行，股樓或弱於預期＊

　　肺疫衝擊猶勝當年金融海嘯，為何決策層反而就刺激更趨克制？對此，習主席解畫指，世界
經濟衰退已成定局，中國受到的影響有多大、有多深，還有很多不確定性。「如果我們硬性定一
個（增長目標），那著眼點就會變成強刺激、抓增長率了，這樣不符合經濟社會發展的宗旨，我
們一直在講不以ＧＤＰ增長率論英雄。」
　　力避強刺激背後，除了中國總債務佔ＧＤＰ比重由２００８年的１７２％一路勁升至去年底
的３００％，首季更錄有紀錄來最大增幅至３１７％，以及７０大中城市房價連漲５５個月，更
暗示決策層研判中美角力仍未到圖窮匕現時，政策底牌須留後手。
　　在此政策基調下，儘管政府工作報告預告繼續降準降息，惟最高層著力保基本面而容忍經濟
更大幅度下行，內地樓市乃至港股未來表現或弱於預期；此外，少了中國身先士卒大撒銀紙，全
球經濟這一次能否順利絕地重生？押注還需慎之又慎。

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