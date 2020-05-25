【國安立法】陳子遷銅鑼灣遇襲受傷，鄭若驊及律師會譴責暴力行為

《經濟通通訊社２５日專訊》昨天（２４日）有人呼籲在港島區發起遊行，期間律師陳子遷
在銅鑼灣遇襲受傷，遭多人襲擊致頭部受傷流血，其後送院治理。律政司司長鄭若驊表示，已向
陳子遷致以深切慰問，亦指從新聞片段得悉兇徒施襲的經過，感到震驚和痛心。
律師會對事件感到痛心及憤怒並予以強烈譴責，律師會會長彭韻僖表示，傷人是嚴重罪行，
無論背後的理念及動機如何，暴力始終不能接受，不同政見都應該和平表達。（ｂｎ）（ｚｚ）
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