【國安立法】鄭若驊：國家安全從來不是香港特區的自治範圍

《經濟通通訊社２５日專訊》律政司司長鄭若驊在網誌中表示，國家安全從來不是香港特區

的自治範圍，國家安全影響全國１４億人民，顯然是屬於中央事權，制定港區國安法律制度，屬

於《基本法》第１８條訂明的「國防、外交和其他不屬於香港特區自治範圍的法律」。

對於有人質疑人大常委會是否可為香港特區就國家安全立法，她認為這些質疑毫無根據；當

國家領土完整面臨威脅、分裂或顛覆，同時又欠缺法例妥善防範、制止及懲處，中央自然會關注

。（ｂｎ）

