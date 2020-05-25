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25/05/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５６億人幣，買工行騰訊沽舜宇融創

　　《經濟通通訊社２５日專訊》市場擔心「港版國安法」惹政治震盪，加上中美關係仍緊張，
港股上周五（２２日）捱沽，恆指裂口低開５２３點，報２３７５６，更已是今早高位所在，半
日報２３１６０，插１１１９點。港股午後在Ａ股及美股期貨跌幅擴大拖累曾瀉１４０１點，見
２２８７８點，創４月２日以來新低。恆指收市報２２９３０，大跌１３４９點，跌幅達
５﹒６％，創近兩個月收市新低；藍籌及國企成分股全軍覆沒。
　　按額度計算，北水全日淨流入５６億元人民幣，增加３５２﹒１％。北水淨買入最多的個股
依次是工商銀行（０１３９８）、騰訊控股（００７００）、平安好醫生（０１８３３）；淨賣
出最多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、融創中國（０１９１８）、微盟集團
（０２０１３）。
　　主板成交１８０５﹒４６億元增加４５﹒３％。其中港股通成交２９２億元，佔總成交
１６﹒２％。

＊北水淨流入大增三倍，大手掃工行騰訊＊

　　工商銀行跌２﹒３７％報４﹒９４元，北水淨買入７﹒６億元。
　　成交居首的騰訊控股跌４﹒８５％報４１２﹒４元，北水淨買入５﹒６億元。
　　平安好醫生險守紅底，跌４﹒３８％報１００﹒５元，北水淨買入５億元。
　　舜宇光學跌５﹒６６％報１０５元，北水淨賣出１﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　　７﹒５７
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　５﹒５７
　　平安好醫生　　　（０１８３３）　　　　　　５﹒０３
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　４﹒８５
　　中國生物製藥　　（０１１７７）　　　　　　１﹒３９

　　淨沽出最多港股：
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－１﹒９０
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　－０﹒８７
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－０﹒８４
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒７４
　　中國建材　　　　（０３３２３）　　　　　－０﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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